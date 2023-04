Handball Für die HSG Krefeld schlägt die Stunde der Wahrheit

Das Auftaktspiel am Samstag (19 Uhr) beim TuS Vinnhorst ist gleich ein Gradmesser, ob die HSG in der Neunergruppe im Kampf um die beiden Aufstiegsplätze ein Wort mitsprechen kann. Denn die Niedersachsen aus dem Stadtteil von Hannover haben die Nordstaffel ohne Probleme dominiert. Aus den 24 absolvierten Partien ging das Team 23 Mal als Sieger hervor. Lediglich im Topspiel in Braunschweig unterlag der Nordprimus kurz vor dem Jahreswechsel mit 31:36.