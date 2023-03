3. Handball-Liga Für die HSG beginnt wieder der Alltag

Die Panther erlebten am Samstag beim Auswärtsspielspiel in Spenge einen ähnlichen Krimi wie die HSG. Nach einer Sieben-Tore-Führung ging ihnen am Ende etwas die Luft aus, dennoch reichte es in der Schlussphase vor rund 800 Zuschauern in der Großturnhalle Schulzentrum zu einen leistungsgerechten 27:27 (14:11)-Remis.