3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld ist bereit für das erste „Endspiel“

Krefeld Am Samstag um 19.30 Uhr sind die Eagles vom Niederrhein zum Topspiel der 3. Handball-Bundesliga beim punktgleichen TuS Opladen zu Gast. Trainer Maik Pallach hat voraussichtlich alle Spieler an Bord.

Hochspannung ist am Samstag ab 19.30 Uhr in der Opladener Bielerthalle garantiert. Denn dort treffen mit Gastgeber TuS Opladen und die HSG Krefeld Niederrhein die beiden punktgleichen Tabellenführer der 3. Handball-Bundesliga (Staffel D) aufeinander. Es ist in der engen Arena, in der wegen der Corona-Pandemie nur 290 von sonst 350 Plätzen besetzt werden können, ein Hexenkessel zu erwarten. Der TuS befindet sich derzeit in einem Höhenflug und will auch den Eagles die Flügel stutzen. Im Dreikampf um die beiden ersten Plätze zur Aufstiegsrunde mischen auch noch die Dragons aus Schalksmühe mit, die ein schweres Heimspiel gegen Longerich vor der Brust haben. In zwei Wochen sind die Dragons dann in Krefeld zu Gast.