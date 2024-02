HSG Krefeld Niederrhein „In Krefeld ist viel Handball-Kultur“

Interview | Krefeld · Neuzugang Bastian Roscheck feierte am Samstag ein gelungenes Debüt für den Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein und freut sich auf das Derby gegen Aldekerk am Samstag in der Yayla-Arena.

05.02.2024 , 17:28 Uhr

Bastian Roscheck (re.) bei seinem Debüt gegen die TSG Haßloch. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Von H.-G. Schoofs