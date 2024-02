Nur ein Sieg zählt für die Eagles HSG Krefeld im Derby der klare Favorit

Tim Gentges, der sieben Jahre das Trikot der HSG trug und nach dem Abstieg aus der 2. Liga zu seinem Heimatverein Aldekerk zurückkehrte, plagen aktuell große Personalsorgen. Die erhöhen die Abstiegsangst des Tabellenvorletzten. „Am Anfang war ich nicht so begeistert, das Event noch einmal zu erleben und wollte dem erst gar nicht zustimmen. Wenn man so ein tolles Event wiederholt, ist man am Ende des Tages vielleicht enttäuscht. Ich hätte lieber in einer sicher ausverkauften Glockenspitzhalle gespielt. Aber jetzt freut man sich schon wieder. Wann hat man schon die Gelegenheit, vor so einer Kulisse zu spielen“, sagte der Spielertrainer.