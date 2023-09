Mittwoch nur Außenseiter Hohe Pokalhürde für die HSG Krefeld

Nach dem gelungenen Saisonstart mit zwei Siegen und einer überzeugenden Vorstellung bei der Heimpremiere am Samstag gegen den Longericher SC können die Eagles der schweren Pokalaufgabe selbstbewusst entgegensehen. Diesmal schlüpfen sie in die Rolle des Außenseiters. In diesem Duell unter Wettbewerbsbedingungen können die Verantwortlichen der HSG sehen, was dem Team noch fehlt, um im Fall des Aufstiegs in der 2. Liga bleiben zu können.

„Uns erwartet ein sehr robuster und körperlich starker Gegner mit einem sehr starken Innenblock in der Abwehr, der garantiert auch um einen der Aufstiegsplätze mitspielen wird.

Die Mannschaft hat viel Erfahrung. Wir werden ordentlich zu kämpfen haben, um gute Chancen für uns herauszuspielen. Der Sieg gegen Longerich hat unser Selbstvertrauen noch einmal gestärkt und auch wenn wir wissen, dass wir nicht als Favorit in das Spiel gehen, ist es gut zu sehen, wie weit wir von Mannschaften wie Nordhorn weg sind.

Wir versuchen, unser Spiel zu spielen und schauen mal, wie der Gegner mit unserer Abwehr zurechtkommt. Wir wollen unser Bestes geben und sicherlich auch den Zuschauern ein spannendes Spiel bieten“, sagt Trainer Mark Schmetz. Personell kann er weiter auf einen großen Kader bauen. Mike Schulz, der gegen Longerich mit einer Schulterprellung vom Feld musste, soll laut Schmetz wieder einsatzbereit sein.