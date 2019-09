Handball : Handball-Scout ist eine verantwortungsvolle Aufgabe

Krefeld Bernhard Bleichroth ist Fan der HSG Krefeld, der bisher eine Dauerkarte hatte. Nun sitzt er bei den Heimspielen in offizieller Funktion auf der Tribüne.

Das erste Jahr der HSG Krefeld erlebte Bleichroth eher sporadisch, wurde dann aber heimisch beim Drittligisten. Das die Kräfte von Uerdingen und Königshof gebündelt wurden fand er so gut, dass er vor drei Jahren seine erste Dauerkarte kaufte. Die behielt Bleichroth bis zur vergangenen Saison, ab der neuen Zweitligasaison sitzt er als Scout in offizieller Funktion künftig auf der Tribüne. „Ich finde es zwar toll mit den Fans zusammen zu sitzen, aber es ist mir dann doch dort zu laut. Ich wollte aber bei der HSG irgendetwas machen. Als dann Leute für Scouts gesucht wurden, da hab ich mich dafür gemeldet“, kommt die dazugehörige Erklärung. Auf die Frage was ein Scout eigentlich so zu tun hat, gibt es eine einfache Erklärung: Er macht den Liveticker der Spiele live auf der Internetseite der Zweiten Bundesliga. „Wir sitzen dann zu Zweit auf der Tribüne, einer sagt das Spielgeschehen an, der Andere tippen alles schnell ins Laptop rein“, sagt Bleichroth. Dazu gab es vor dem ersten Spiel der HSG Krefeld gegen Lübeck von 13 Uhr bis 17 Uhr einen Lehrgang in der Glockenspitzhalle. Dort wurde die Software Punkt für Punkt durchgegangen, beim Handbuch hatte Bleichroth allerdings so seine Probleme: “Da steht alles in Englisch drin und da bin ich nicht so gut bewandert.“ Dennoch gelang es Lehrgangsleiter Patrick Arndt vom ASV Hamm den Teilnehmern so gut es ging zu erklären, dass die Scouts durchaus sensible Daten eingeben und die jeweilige Partie auch nach Außen tragen. „Da muss man schon hochkonzentriert sein, denn es soll jeder Aktion vor dem Tor beschrieben werden. Man kriegst zwar was vom Spiel mit, aber eine Analyse der Partie, wie ich es in den vergangenen Spielzeiten gemacht habe, würde mir dann schwer fallen“, sagt Bleichroth, der weiß, wie verantwortungsvoll diese Aufgabe ist. Und sollte dann doch mal ein Vertipper erfolgen, dann kann dies auch noch nachträglich geändert werden. Gegen Lübeck wurde von Lehrgangsleiter Arndt in der Praxis gezeigt, wie es geht, Bleichroth und seine Kollegen müssen vor ihrem ersten Einsatz noch eine Prüfung dafür ablegen. „Wir sind zu fünft und wollen uns regelmäßig abwechseln“, erklärt Bleichroth weiter. Dazu müssen die neuen Scouts der HSG Krefeld allerdings mindestens eine Woche vorher mitteilen, wer an den jeweiligen Spieltagen zur Verfügung steht. Doch erst einmal gilt es vorher erst die Prüfung dazu abzulegen.