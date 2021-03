Handball : HSG Krefeld gewinnt Test beim VfL Eintracht Hagen

In einem spannenden Handballspiel zwischen den beiden Mannschaften aus der Aufstiegsrune zur 2. Liga setzten sich die Krefelder mit 25:24 durch. Der Vertrag mit Steffen Hahn wurde verlängert.

(lus) Zweiter Test, zweiter Sieg! Handball-Drittligist HSG Krefeld-Niederrhein gewann am Samstagabend beim Liga-Konkurrenten VfL Eintracht Hagen nach einem spannenden Duell auf gutem Niveau mit 25:24 (12:12). Das Test-Rückspiel findet am kommenden Samstag in der Glockenspitzhalle statt, natürlich wieder ohne Zuschauer. Beide Mannschaften treten ab dem 10. April in der Aufstiegsrunde zur 2. Liga an, allerdings in unterschiedlichen Gruppen. Erst in der Überkreuz-Runde der besten vier Teams jeder Gruppe könnten sie aufeinandertreffen. Hagen gilt als einer der Topfavoriten auf den Aufstieg.