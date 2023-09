Dritte Handball-Liga HSG Krefeld gewinnt die Hitzeschlacht

Mann des Spiel war Neuzugang Lucas Hüller, der als Rückraum-Stratege immer wieder den Spielfluss einleitete und sechs teilweise herrliche Treffer erzielte. „Wir wussten, wie stark Longerich ist, und hatten uns fest vorgenommen, gut ins Spiel zu kommen. Das ist uns gelungen, das war der Schlüssel zum Erfolg. Wir waren von der ersten Sekunde an da“, sagte der 27-Jährige, der sich nach einer Saison im Sauerland (Schalksmühle) und im Saarland (HG Saarlouis) am Niederrhein richtig wohlfühlt. Schließlich steht in Nettetal seine Handball-Wiege. Sein Trainer ist froh, dass Lucas Hüller jetzt bei der HSG ist: „Er weiß, was ich will. Wir haben ja schon in Schalksmühle ein Jahr zusammengearbeitet.“