3. Handball-Bundesliga : HSG gewinnt beim tollen Handballfest

Christopher Klasmann zeigte eine glänzende Leistung und war mit acht Treffern erfolgreichster Werfer. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Die Eagles gewannen das Topspiel der 3. Handball-Bundesliga gegen Spitzenreiter TV Emsdetten mit 33:29. Aus einem starken Team ragten Torwart Bartmann, Kapitän Krings und Klasmann als erfolgreichster Torschütze heraus.

Das Topspiel der 3. Handball-Bundesliga hielt, was es versprach. Die HSG Krefeld Niederrhein bezwang am Samstagabend in der Glockenspitzhalle den bis dahin ungeschlagenen TV Emsdetten vor 1253 Zuschauern mit 33:29 (14:13) und verdrängte die Gäste von der Tabellenspitze. Beide Teams boten ein packendes Handballfest auf sehr hohem Niveau. Dabei untermauerten die Eagles mit ihrer bisher besten Saisonleistung ihren Anspruch, um den Aufstieg in die 2. Liga ein Wörtchen mitreden zu wollen.

Es lief die letzte Minute in diesem Topspiel, als Merten Krings mit dem Emsdettener Jakob Schwabe am Mittelkreis schon ein Pläuschchen hielt, mit dem er einst beim ASV Hamm zusammenspielte. Da stand der Sieg der Eagles schon fest. 14 Minuten lang hatte es im Krefelder Kapitän auf der Bank gebrodelt. Denn er hatte gehofft, dass er gegen seinen Lieblingsverein, für den er vier Jahre spielte, von Beginn an dabei sein konnte. Doch Trainer Mark Schmetz änderte seine Startformation nach sieben Siegen in Folge nicht. Doch dann schickte er Mertens aufs Parkett, der fortan dem Spiel der HSG seinen Stempel aufdrückte. „Wir haben heute ein wirklich starkes Spiel gemacht, und das über 60 Minuten, das war nicht oft so. Ich hatte nie das Gefühl, dass es noch eng werden könnte“, sagte er hinterher.

statistik HSG: Bartmann, Hasenforther - Krings (6), Klasmann (8/1), Schneider (4), Noll (3/2), Athanassoglu, Braun (2), Claasen (1), Brüren (7/4), Kaysen, Jagieniak (2), Dommermuth, Obranovic,´Mircic.

Zunächst sah es so aus, dass Ex-Bundesligaspieler und Nationalspieler Tobias Reichmann Emsdetten zum Sieg führen wird, der in der 17. Minute bereits mit seinem fünften Treffer die 8:6-Führung erzielte. Aber das sollte bis zur 45. Minute sein letzter Treffer sein. Die Abwehr der Eagles hatte sich gut auf die Angriffsaktionen der Gäste eingestellt und bot eine konstant gute Leistung. Dazu trug auch Torwart Sven Bartmann mit fünf Paraden bei.

Nach der Pause erwischten die Eagles einen Start nach Maß und gaben bis zum Schluss ihre Führung nicht mehr ab. Als Christopher Klasmann, der eine klasse Leistung bot, mit seinem siebten Treffer das 23:17 erzielte (43.), zeichnete sich der Heimsieg ab. Sven Bartman gewann mit vier weiteren Paraden das Torwartduell gegen den Ex-Krefelder Oliver Krechel.

In der Schlussphase versuchten es die Gäste mit einer offensiven Abwehr und nahmen Merten Krings in Manndeckung. Sie kamen zwar nochmal bis auf drei Treffer heran, aber gefährlich wurde es für die HSG nicht mehr. Der Jubel kannte nach dem Spiel keine Grenzen. Die Eagles tanzten unter dem Beifall der Zuschauer ausgelassen auf dem Parkett und feierten diesen richtungsweisenden Erfolg.