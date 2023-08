HSG Krefeld Niederrhein Generalprobe mit zwei Gesichtern

Info

Am Karnevalssamstag, 10. Februar 2024, 19 Uhr, wird die HSG Krefeld Niederrhein knapp ein Jahr nach der erstmaligen Austragung den niederrheinischen Konkurrenten aus Aldekerk erneut in der Yayla-Arena, empfangen. „Wir freuen uns, wieder Gastgeber des spannenden Derbys zu sein. Wir sind uns sicher, dass die Begegnung nicht nur spannende sportliche Aktionen bietet, sondern auch ein emotionales und aufregendes Derby“, so Arena-Leiterin Inge Klaßen. Paul Keusch, Geschäftsführer der Seidenweberhaus GmbH, ergänzt: „Nach dem erfolgreichen Spiel gegen den TV Aldekerk in 2023 zeigt die Arena im Februar ihre Multifunktionalität.“ Der Ticketverkauf wurde am Samstag im Onlineshop unter https://tickets.hsg-krefeld-niederrhein.de/ gestartet.