Samstag um 14 Uhr : Generalprobe der HSG Krefeld

Krefeld Am Samstag, 14 Uhr, ist der TuS Ferndorf zum letzten Testspiel in der Glockenspitzhalle zu Gast. Die personelle Lage hat sich wieder entspannt. Christopher Klasmann feiert sein Debüt.

(hgs) Ehe die HSG Krefeld Niederrhein am 3. September mit dem Heimspiel gegen die Ahlener SG in die neue Saison der 3. Handball-Bundesliga startet, stehen noch zwei wichtige Termine auf dem Programm. Am Freitag stimmen die Eagles ihre Sponsoren und die Medienvertreter bei einem Treffen im Hause ihres Trikot-Sponsers „Fressnapf“ auf die neue Spielzeit ein. Am Samstag steigt dann um 14 Uhr in der Glockenspitzhalle die Generalprobe gegen den TuS Ferndorf, der in einer anderen Gruppe der 3. Liga zu den Aufstiegsfavoriten zählt.