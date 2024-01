Klarer Sieg gegen TV Homburg Toller Rückrundenstart der HSG Krefeld

„Es ist wichtig, dass wir gut in die Rückrunde gestartet sind. Ich denke, dass wir das sehr gut gemacht haben. Wir mussten ohne Matija Mircic und Ruben Sousa in der Abwehr improvisieren. Aber wir haben in der Woche so trainiert, dass Lukas Hüller vor der 5/1-Abwehr steht. Am Anfang hatten wir noch etwas Probleme mit den zwei Kreisläufern, die wir zu viel laufen gelassen haben. Dann haben wir auf eine 6/0-Abwehr umgestellt und so eine bessere Zuordnung bekommen. Dann sind wir gut ins Spiel gekommen. Vorne habe ich mir keinen Kopf gemacht. Wir haben unsere Chancen immer gut verwertet. In der zweiten Halbzeit haben wir souverän agiert und Homburg nicht mehr ins Spiel kommen lassen“, sagte Trainer Mark Schmetz.