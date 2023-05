Handball Der HSG Krefeld gelingt in Hanau ein Arbeitssieg

Trotz einer besonders in der ersten Halbzeit nicht so überzeugenden Leistung gewann die HSG Krefeld Niederrhein am Samstag bei der HSG Hanau mit 31:27 (18:16) und bleibt im Aufstiegskampf weiter im Rennen. „Sicherlich war das nicht unser bestes Spiel, aber zwei Punkte muss man bei einem Gegner, der vorher zu Hause alle Spiele gewonnen hat, auch erst einmal holen“, sagte Trainer Mark Schmetz. Mit diesem Arbeitssieg machten die Eagles beste Werbung für das Heimspiel am Donnerstag (17 Uhr) gegen den TV Emsdetten. Da der EHV Aue am Sonntagnachmittag sein Heimspiel gegen Tabellenführer TuS Vinnhorst gewann, bleibt der Kampf um die beiden Aufstiegsplätze sehr spannend. Sollten die Eagles bis zum letzten Spieltag noch eine Aufstiegschance haben, dann findet das Heimspiel gegen Aue in der Yayla-Arena statt.