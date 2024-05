Gelungener Test für die Aufstiegsrunde Ein starker Heimauftritt der HSG Krefeld

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich an der starken Abwehrleistung der Eagles nichts. Dazu trug auch Martin Juzbasic bei, der nach der Pause für Sven Bartmann ins Tor kam und direkt eine seiner sechs Paraden zeigte. Vorne wurden die Treffer teilweise sehr schön herausgespielt. So wie in der 38. Minute der Comeback-Treffer von Lars Jagieniak. Der Kreisläufer war wenige Sekunden vorher nach seiner fach achtwöchigen Verletzungspause gerade zum ersten Mal eingewechselt worden. Angst, nach seinem Kieferbruch, im Gesicht erwischt zu werden, hatte er nicht: „Im Training bin ich da gut reingekommen, wenn du dann erstmal im Spiel bist, denkst du nicht daran. Heute hat alles gepasst. Wir haben extrem gut verteidigt, weil wir viel durchwechseln konnten“, sagte er nach dem Spiel.