Der Handball-Leckerbissen am Niederrhein Jetzt wird es richtig ernst für die HSG Krefeld

Der Krefelder Sport steht vor einem Höhepunkt des Jahres. Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein kann am Donnerstag ab 17 Uhr in der Glockenspitzhalle einen wichtigen Schritt in Richtung 2. Bundesliga machen. Im ersten Aufstiegsspiel gegen die HSG Konstanz wollen sich die Eagles eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag (17 Uhr) am Bodensee verschaffen. Dabei baut die Mannschaft auf die Unterstützung der Fans vom gesamten Niederrhein. Bis Dienstag waren bereits 1800 Tickets verkauft.