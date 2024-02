3. Handball-Liga Für die Eagles beginnt wieder der Alltag

Krefeld · Der Krefelder Handball-Drittligist muss nach dem Spektakel in der Yayla-Arena mit dem Derby gegen Aldekerk für das Auswärtsspiel am Sonntag bei der HSG Rodgau wieder in den normalen Rhythmus kommen. Tim Claasen fällt aus.

15.02.2024 , 19:52 Uhr

Auf die Dynamik von Tim Claasen müssen die Eagles vorerst verzichten. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Von H.-G. Schoofs