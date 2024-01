Samstag das erste Heimspiel HSG Krefeld für den Rückrundenstart gerüstet

André Schicks, Geschäftsführer der HSG, blickte kurz zurück auf das abgelaufene Jahr: „Es gab tolle Spiele, wie das Derby gegen Aldekerk oder das Heimspiel gegen Emsdetten, aber auch nicht so tolle Spiele. Der große Wurf ist uns nicht gelungen. Die Hinrunde der neuen Saison begann sehr gut. Am Ende des Jahres gab es sportlich eine kleine Delle. Das Team hinter dem Team hat sich weiter positiv entwickelt, die Zuschauerzahlen sind stetig angestiegen.“ Die Ziele für 2024 sind klar: „Wir sind angetreten, um uns in der Region und in der Liga unter den Top-Mannschaften zu etablieren. Das ist uns schon lange gelungen. Platz zwei darf aufgrund unserer Ansprüche nicht das Ende der Fahnenstange sein. Der Mannschaft muss klar sein, dass wir Platz eins ins Visier nehmen. Was dann dabei herauskommt, werden wir in der Aufstiegsrunde sehen. Aber ich bin überzeugt, dass wir da eine tolle Leistung bringen werden.“ Der Aufstieg in Liga zwei bleibe das Ziel. Ende Mai beginnen die entscheidenden Spiele um die beiden Aufstiegsplätze.