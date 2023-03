3. Handball-Liga HSG erobert sich Platz zwei zurück

Nach dem Meilenstein mit dem Derby in der Yayla-Arena machte Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein im Auswärtsspiel bei den Bergischen Panthern mit dem 34:25 (18:11)-Erfolg einen großen Schritt Richtung Aufstiegsrunde und verdrängte den Gegner vom zweiten Platz. Damit können die Eagles in den verbleibenden drei Spielen in der Weststaffel die Aufstiegsrunde aus eigener Kraft erreichen. „Ich bin mehr als zufrieden und freue mich, dass die Mannschaft trotz der personellen Probleme zu so einer Leistung in der Lage war“, sagte Trainer Mark Schmetz nach dem Spiel.