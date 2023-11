Hartumkämpftes Auswärtsspiel HSG Krefeld erkämpft sich einen Punkt

Auch Trainer Mark Schmetz konnte nach dem Spiel mit dem einen Punkt leben: „Ich glaube, am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften hätten gewinnen können. Es war ein Kampfspiel, das wir auch so erwartet hatten. Mit der Einstellung und der Einsatzbereitschaft bin ich zufrieden. Leider haben wir in der ersten Halbzeit zu viele freie Würfe liegengelassen. In der zweiten Halbzeit war es dann ein enges Duell.“ Gegenüber der Leistung in den Spielen gegen die Panther oder Gelnhausen sieht der Coach eine Leistungssteigerung: „So wie wir als Mannschaft gearbeitet haben, war das schon viel besser. Wenn wir den Einsatzwillen in den kommenden Spielen beibehalten können, wird auch die Sicherheit zurückkehren.“ Daher sei er für die kommenden Aufgaben zuversichtlich: „Wir wollen den Druck auf die Ferndorfer hochhalten und hoffen, dass sie auch noch Punkte abgeben, wenn nicht, haben sie es auch verdient, an der Spitze zu bleiben.“ Im vorletzten Heimspiel des Jahres empfängt die HSG Krefeld am kommenden Samstag um 19 Uhr den TuS 04 Dansenberg.