3. Handball-Liga HSG empfängt angeschlagenen Aufsteiger

Welche Spieler ihm für das Derby zur Verfügung stehen, war am Donnerstag noch fraglich. Auf die langzeitverletzten Akteure Tim Claasen, Cedric Marquardt und Fritz Bitzel muss der Coach weiter verzichten. „KC“ Brüren ist nach seinem Kreuzbandriss erfolgreich operiert worden. Ob er seine Karriere in einer unteren Liga noch fortsetzen kann, ist fraglich. Die Trainingsbeteiligung war in dieser Woche nicht optimal, da in der Kabine ein Grippevirus grassiert. So muss Trainer Mark Schmetz wahrscheinlich bis Samstag warten, wer alles vor dem Spiel am Glockenspitz erscheint und auch eingesetzt werden kann.