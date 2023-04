Handball Ein Hochzeitsgeschenk für Stefan Meler

Aufgrund einer starken zweiten Halbzeit feierte die HSG Krefeld Niederrhein am Samstag in der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga bei Eintracht Hildesheim vor 983 Zuschauern einen verdienten 38:30 (15:15)-Erfolg. Damit bereiteten die Eagles ihrem Sportlichen Leiter ein schönes Hochzeitsgeschenk, der an diesem Tag in Düsseldorf heiratete.