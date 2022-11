3. Handball-Bundesliga : Die Eagles schweben auf Wolke sieben

Loic Kaysen ist derzeit in einer tollen Verfassung und erzielte in den vergangenen Spielen wichtige Treffer. Foto: Norbert Prümen

Krefeld Die HSG Krefeld Niederrhein will am Samstag im Heimspiel gegen die Bergischen Panther (19 Uhr) ihre Tabellenführung in der 3. Handball-Bundesliga verteidigen. Der Einsatz von „KC“ Brüren ist fraglich.

Nach dem Derbysieg am Dienstagabend beim Aufsteiger TV Aldekerk schweben die Eagles in der 3. Handball-Bundesliga auf Wolke sieben und führen die Tabelle der West-Staffel jetzt alleine an. Das wollen Verantwortliche, Trainer und Spieler natürlich so lange wie möglich genießen. Aber bereits am Samstag steht die HSG erneut vor einer schweren Aufgabe. Denn ab 19 Uhr sind die Bergischen Panther in der Glockenspitzhalle zu Gast, die nach einer Serie von vier Siegen in Folge Platz vier belegen. Nach der tollen und stimmungsvollen Kulisse bei den Heimspielen gegen Emsdetten und Longerich bauen die Eagles erneut auf zahlreiche Unterstützung.

„Das wird wieder ein schönes Spiel. Die Panther sind auch eine Mannschaft, die aktuell ganz oben mitspielt. Wir werden sie genau analysieren und uns bestmöglich auf das Spiel vorbereiten. Demnach hoffen wir natürlich, wie in den vergangenen Wochen, auf eine super Kulisse vor eigenen Fans“, sagt Mark Schmetz.

Info Eine positive Bilanz gegen die Panther Beide Teams sind seit 2017 bereits sechsmal aufeinandergetroffen. Die HSG hat fast alle Partien für sich entschieden. In der Vorsaison gewann die HSG im September 2021 zu Hause mit 32:27 und unterlag bei den Panthern mit 27:28.

Der HSG-Coach weiß genau, wie die Panther versuchen werden, den Eagles ein Bein zu stellen: „Das ist eine Mannschaft mit viel Erfahrung, die schon lange zusammenspielt und auf allen Positionen viel Qualität besitzt.“ Vor allen im Rückraum-Mitte und Rückraum-Links sind die Stärken der Panther: „Dort wird viel gemacht. Dort haben sie gute Spieler bei eins gegen eins“, sagt Schmetz. Auch der Angriff der Krefelder wird es laut Coach schwer haben: „Dort haben sie mit zwei zwei Meter großen Spielern im Innenblock eine große Präsenz. Trotzdem werden wir unser normales Angriffsspiel aufziehen können. Da geht es darum, die Abwehr gut in Bewegung zu bekommen.“

Nach dem harten Spiel in Aldekerk galt es für den ein oder anderen Spieler, seine Wehwehchen auszukurieren. Auf Rückraum-Stratege Tim Classen muss Schmetz wie schon am Dienstag verzichten. Auch „KC“ Brüren musste im Derby zusehen. Hinter seinem Einsatz steht am Samstag noch ein Fragezeichen. Sollten Claasen und Brüren ausfallen, sieht der Coach darin kein großes Problem: „Natürlich fehlen sie uns. Aber wir haben das am Dienstag gut kompensieren können.“ Dazu trug auch Loic Kaysen bei. Der Luxemburger macht seine Tore meist über die zweite Welle. „Ich wollte Loic schon unbedingt nach Schalksmühle holen. Er arbeitet fleißig und macht das in den vergangenen Spielen unheimlich gut.“

Kaysen blickte nach dem Derbysieg bereits auf die nächste Aufgabe: „Es wird wichtig, an die Leistung der letzten Spiele anzuknüpfen. Wir hatten zwischen den Spielen gegen Longericher SC Aldekerk wenig Regenerationszeit. Unsere vorhandene Zeit nutzen wir aber intensiv, um uns bestmöglich auf das die Bergischen Panther vorzubereiten.“

Am meisten freut sich Schmetz am Samstag auf die Unterstützung von den Rängen: „Gemeinsam in der Glockenspitzhalle mit den Fans im Rücken läuft das derzeit einfach hervorragend. Wir wissen das sehr zu schätzen und spüren die Unterstützung von allen Seiten. Dieser Support ist enorm wichtig für unseren Erfolg.“