Der Saisonhöhepunkt im Krefelder Handball steht bevor „Uns fehlt hier und da die Leichtigkeit“

Krivec Weil wir nicht wie Ferndorf oder Emsdetten als Topfavorit, sondern als Underdog in die Aufstiegsrunde starten, kommt uns der Modus entgegen. Also ein Vorteil. Jetzt kann ein einziges Spiel alles ins Positive oder Negative kippen lassen. Und unsere Mannschaft ist in der Lage, an einem guten Tag jeden Gegner zu schlagen. In einer Aufstiegsrunde „jeder gegen jeden“ über mehrere Wochen wäre es deutlich schwieriger. Wenn uns jetzt gegen Konstanz ein gutes erstes Heimspiel gelingt, dann ist der Druck direkt beim Gegner. Da kann sich für uns eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Unser Ziel als Sportler lautet: Aufstieg.