Handball Nachwuchs-Talent Joris Lehmann wechselt zur HSG Krefeld

Nun lässt er die Nachwuchsstationen hinter sich und wird im Herrenbereich am Niederrhein das Team um Trainer Mark Schmetz verstärken. „Ich freue mich auf die Zeit bei der HSG Krefeld Niederrhein und möchte mich hier sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln. Mein Ziel ist es, im Handball möglichst viel zu erreichen. Nach meiner Jugend beim VfL Gummersbach ist die HSG für mich der optimale Schritt in Richtung Profisport. Ganz wichtig ist mir, und auch darüber freue ich mich sehr, das ‚Nachhausekommen‘. Denn nun darf ich mit einem Verein aus meiner Heimatregion gemeinsam das Projekt Aufstieg angehen und hoffe auf viele großartige Spiele vor heimischer Kulisse“, sagt Joris, der in Rheurdt zu Hause ist. Sein Vater ist ein bekannter Handballer. In seiner rund 20 Jahre andauernden Karriere ist er bisher der einzige deutsche Spieler, dem mit vier verschiedenen Klubs der Aufstieg in die Bundesliga gelang – davon drei Aufstiege in der Funktion des Mannschaftskapitäns. Von 1997 bis 1998 spielte er für die deutsche Nationalmannschaft, mit der er bei der Europameisterschaft 1998 Dritter wurde. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere war Lehmann von 2004 bis 2007 Spieler-Trainer der HSG Düsseldorf. Von März 2013 bis Juni 2013 trainierte er die 1. Männermannschaft des Hülser Sportvereins in der Verbandsliga.