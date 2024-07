Handball Trainingsauftakt der HSG Krefeld

„Wir freuen uns darüber, dass der TV Korschenbroich als langjähriger regionaler Konkurrent wieder in der Dritten Liga zuhause ist und unser Gegner beim Arenaspiel sein wird. Ein zweites Spiel gegen den TV Aldekerk hätte der Region mit Sicherheit gut getan. Die Entscheidung der sportlichen Leitung des TVA müssen wir akzeptieren, können sie dennoch nicht verstehen“, sagte HSG-Geschäftsführer André Schicks am Mittwoch. Auch der HSG-Vorsitzender Simon Krivec dankt den Korschenbroichern: „Wir freuen uns, auch in der neuen Saison ein Derby in der Yayla-Arena spielen zu dürfen. Mit dem TV Korschenbroich haben wir einen Gegner, der von der ersten Sekunde an für dieses Spiel gebrannt hat und uns nun bei dieser Idee vorbehaltlos unterstützt. Gerne hätten wir den nächsten Schritt gemacht und auch in der ersten Saisonhälfte dem handballverrückten Niederrhein ein Derby vor großer Kulisse geboten. Dies sollte jedoch nicht sein.“