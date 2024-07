Vorbereitung nimmt Fahrt auf Die HSG Krefeld steht vor den ersten beiden Prüfsteinen

Zu reduzierten Preisen von 5 Euro für Erwachsene sowie 2 Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren öffnet die Halle um 18.30 Uhr. Dauerkarten sind wie in den Vorjahren ausschließlich für Spiele in der Glockenspitzhalle gültig. Keine 24 Stunden nach der Partie gegen Limburg stehen die Eagles erneut auf der Platte. Im zweiten Test des Vorbereitungs-Wochenendes sind die Dragons aus dem sauerländischen Schalksmühle-Halver zu Gast. Während sich beide Teams noch in der Saison 2022/23 in der Weststaffel gegenüberstanden, trennten sich zur letzten Spielzeit die gemeinsamen Wege. Seither tritt der Gast in der Nord-West-Staffel der 3. Liga an, in der die letzte Spielzeit auf einem enttäuschenden 12. Rang (23:37 Punkte) abgeschlossen wurde. Mit dem neuen Cheftrainer Lars Faßbender soll es künftig wieder deutlich bergauf gehen. Auch gegen Schalksmühle-Halver, Ex-Club von Kapitän Christopher Klasmann und Trainer Mark Schmetz, testeten die Eagles bereits in der Vorsaison. Anfang August gab es einen sehr deutlichen 32:21-Erfolg. Einlass ist ab 15 Uhr für 8 Euro für Erwachsene sowie 3 Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Dauerkartenbesitzer erhalten freien Zutritt.