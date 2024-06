HSG Krefeld spielt weiter in der 3. Liga Der steinige Weg in die Zweite Liga

Zum dritten Mal in Folge scheiterte die HSG Krefeld Niederrhein an der geplanten Rückkehr in die 2. Handball-Bundesliga. Der Mannschaft fehlte es weniger an Qualität, sondern mehr an Konstanz, um mit der Qualität das angepeilte Ziel zu erreichen. Erschwerend kam hinzu, dass sich der Vorteil, auf allen Positionen doppelt gut besetzt zu sein, aufgrund von Verletzungen in der Gruppenphase und in den Aufstiegsspielen gegen Konstanz nicht ausgenutzt werden konnte. Sonst wäre durchaus das Erreichen der beiden Play-off-Finalspiele möglich gewesen.