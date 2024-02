35:15-Heimsieg HSG Krefeld deklassiert die Ratinger

HSG-Coach Mark Schmetz war froh, dass die Mannschaft trotz der schlechten Bedingungen im Vorfeld so aufgetrumpft ist: „Man hat gesehen, dass wir heute kaum durchwechseln konnten, weil unter der Woche so viele Spieler krank oder verletzt waren. Daher ein Riesenlob an die Spieler, die gespielt haben. Sie haben unsere Aufgaben super gelöst. Am Anfang wussten wir, dass wir von den Ratingern Stock und Gravac in den Griff bekommen müssen. Das ist uns gut gelungen. Damit haben wir ihre gefährlichsten Waffen genommen. Wir haben schöne Tore gesehen. Den Jungs hat es heute wieder richtig Spaß gemacht, vor so einer Kulisse zu spielen.“