Handball Matija Mircic bleibt bei der HSG Krefeld

Das vergangene Jahr hat nochmal gezeigt, dass wir uns in der Defensive extrem weiterentwickelt haben und dass er daran einen ganz großen Anteil hat. Er wird auch in der Zukunft unser Abwehrchef sein und wir sind stolz, ihn weiterhin an uns binden zu können“, sagt der Sportliche Leiter Stefan Meler zur Vertragsverlängerung.