3. Handball-Liga Krankenlager der HSG Krefeld lichtet sich

Für die HSG Krefeld Niederrhein geht das Rennen in der 3. Handball-Liga, Staffel Süd-West, das Rennen um einen Platz in der Aufstiegsrunde mit dem zweiten Heimspiel in Folge weiter. Am Samstag um 19 Uhr ist die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II in der Glockspitzhalle in der Glockenspitzhalle zu Gast. Nach dem Schützenfest gegen schwache Ratinger mit 20 Toren Vorsprung müssen die Eagles den Schalter wieder auf volle Konzentration umlegen. Denn der Gegner fegte ebenfalls die Ratinger vom Parkett. Als U23-Auswahl des Bundesligisten HSG Wetzlar treffen die Gelb-Schwarzen auf eine junge und hungrige Mannschaft.