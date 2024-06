Nächster Transfer fix Rechtsaußen Tim Hildenbrand wechselt zur HSG Krefeld

Im Alter von sechs Jahren begann Tim bei der HSG Schönbuch das Handballspielen und schloss sich bereits in der C-Jugend der Jugendabteilung der HBW Balingen-Weilstetten an, wo er alle Stationen des Jugendbereichs durchlief. Schon mit 16 Jahren konnte er Erfahrungen in der 3. Liga sammeln, als er den Sprung in den Nachwuchskader der Zweitvertretung der HBW schaffte.