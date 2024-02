Der Countdown für das Derby läuft Das Handball-Spektakel 2.0

Info

Für die Zuschauer, die am Samstag zum Derby kommen, gibt es einige wichtige Informationen.

Aufgrund der geringen Parkmöglichkeiten an der Arena wird eine frühzeitige Anreise, im besten Fall per ÖPNV, Fahrrad oder Roller, empfohlen.

Rucksäcke und Taschen, welche die Größe „DIN A4“ überschreiten, dürfen nicht mit in die Arena hineingenommen werden, gleiches gilt für Stockregenschirme (keine Abgabe vor Ort möglich!), Speisen und Getränke sowie für Kinderwagen und Babyschalen (wie MaxiCosi). Rollatoren dürfen mitgeführt, aber nicht in den Gängen abgestellt werden.

Auch gibt es ein Verbot für brennbare Materialien wie Pyrotechnik und Wunderkerzen, unter welches auch Haarspray fällt, ein Feuerzeug ist erlaubt. Um Foto- und Videokameras mitführen zu dürfen, muss eine entsprechende Akkreditierung vorliegen.

Eine genaue Auflistung findet sich unter https://yayla-arena.de/arena/hausordnung. Die restlichen Stehplatztickets gibt es unter https://tickets.hsg-krefeld-niederrhein.de .