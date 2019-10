Zweite Handball-Bundesliga : Ciupinski ist das Arbeitstier bei der HSG

HSG-Spielermacher Simon Ciupinski nutzt auch mal den direkten Wurf auf das Tor. Foto: Iris Fellmann

Krefeld Der Spielmacher des Krefelder Handballzweitligisten ist der Feldspieler mit den meisten Einsatzzeiten pro Spiel. Nach der Niederlage gegen Ferndorf gab es vom Sportlichen Leiter Stefan Nippes eine Standpauke für das Team.

Bei der HSG Krefeld war in dieser Woche nach der Niederlage in Ferndorf Wunden lecken angesagt. So verletzte sich Damian Janus in Ferndorf erneut an der Schulter, die unter der Woche nochmals genauer untersucht wurde. Die Prognose, ob der Abwehrchef am Freitag gegen den TSV Bayer Dormagen auflaufen kann, steht eher schlecht. Der Spanier Toni Sario laborierte schon am Wochenende mit Problemen am Fuß und spielte deshalb in Ferndorf nur wenig. Kevin-Christopher Brüren hatte Probleme mit dem Arm, Norman Toth schlägt sich mit Rückenproblemen herum und Dorian Wöstmann wurde im Siegerland kurz vor Schluss bei einem Foul der Kiefer ausgerenkt.

Dass sich alle Spieler im Derby gegen Dormagen in den Dienst der Mannschaft stellen und trotz Schmerzen spielen wollen, dürfte den Sportlichen Leiter Stefan Nippes freuen. Dennoch gab es am Montag von Nippes eine gehörige Standpauke, in der er die Spieler aufforderte, etwas mehr Kampfgeist in den entscheidenden Situationen zu zeigen. „Das waren sehr kompetente Worte von Stefan. Das war auch richtig, dass er das gemacht hat“, sagt Simon Ciupinski. Der Spielmacher ist ein Paradebeispiel der Zweiklassen-Gesellschaft in der Zweiten Bundesliga. Zum einen gibt es da die Profis, die sich nur mit Handball beschäftigen, zum anderen gibt es Handballer wie Ciupinski, die einem normalen Beruf nachgehen und fast die komplette Freizeit ihrem Sport widmen. „Das ist zwar nicht immer einfach, aber dank einem unserer Sponsoren, wo ich arbeite, habe ich kompatible Arbeitszeiten, die es mir ermöglichen bei jedem Training dabei zu sein“, erzählt Ciupinski. Mit 30 Jahren ist er nicht nur einer der erfahrensten Spielern der Eagles, ein Blick auf die bisherigen Spiele zeigte auch, dass der Rechtshänder von allen Krefelder Feldspielern die meiste Zeit auf dem Feld war. Ausgenommen ist da lediglich das Spiel in Coburg, wo Trainer Arnar Gunnarsson Kapitän Tim Gentges den Vorzug als Spielmacher gab. Ciupinski ist nicht nur ein Arbeitstier bei der HSG, sondern auch einer, der positiv nach vorne schaut.

Tor des Monats Karl Roosna ist bei Wahl für September mit dabei In der Handball-Bundesliga ist HSG-Spieler Karl Roosna mit seinem Tor gegen Aue zum 28:28 für die Wahl zum Tor des Monats September nominiert. Dem Esten gelang dabei ein gelungenes Kempa-Trick Tor auf Zuspiel von Simon Ciupinski. Die Abstimmung läuft unter https://www.liquimoly-hbl.de bis zum 18.Oktober.