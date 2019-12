2. Handball- Bundesliga : HSG bot trotz Niederlage einen großen Kampf

Krefeld Vor 1444 Zuschauern unterlag der Handball-Zweitligist zu Hause gegen den HSV Hamburg zwar mit 26:29, wirkte aber unter dem neuen Trainergespann Felix Linden und Tim Gentges deutlich besser als bisher.

Im Falle der Eagles war das Zustandekommen der 26:29-Niederlage vor 1444 Zuschauern nur kurzzeitig ärgerlich. Nach der Beurlaubung von Trainer Arnar Gunnarsson zeigten die Krefelder Spieler über 60 Minuten lang eine kämpferische Leistung in einer Partie, bei der Kleinigkeiten entschieden. „Unser erstes Ziel war heute die Spielanlage etwas breiter anzulegen. Das ist uns auch gelungen“, sagte Interimstrainer Felix Linden. Was er meinte, war vor allem das Einbinden der Außenspieler. So suchte zum Beispiel Rechtsaußen Karl Roosna immer wieder die Möglichkeit über die Mitte zum Torwurf zu kommen, mit Erfolg. Das war mit ein Grund, dass es nach 14 Minuten 6:6 hieß. Doch dann kam eben diese vorgenannte Kleinigkeit an den Tag, die sich in Person von Hamburgs Torhüter Aron Rafn Edvardsson zeigte. Ein ums andere Mal parierte der Isländer hundertprozentige Chancen der Krefelder, sei es vom Kreis oder bei einem Tempogegenstoß. „Das hat uns im Prinzip das Genick gebrochen, aber wir sind nochmals super wiedergekommen. Da war heute auf jeden Fall was drin. Wir hätten die Punkte verdient gehabt“, sagte Torjäger Kevin-Christopher Brüren nach dem Spiel, der nicht nur im Gesicht sichtlich gekennzeichnet war, sondern nach seinem Treffer zum 20:23 den Emotionen freien Lauf ließ und die Zuschauer animinierte das Team weiter zu pushen. „Das war eine Situation, in denen wir das Publikum brauchten, um heiß zu bleiben. Das ist wichtig für uns“, sagte Brüren weiter, der bei den Siebenmetern Sebastian Schöneseiffen den Vortritt ließ, der sich hier als treffsicher erwies. Das ausgerechnet Kapitän Tim Gentges während der gesamten Begegnung nicht auf dem Spielfeld zu finden war, hatte einen besonderen Grund. „Natürlich will ich auch spielen, aber das ist in der Situation, wenn du auch am Coachen bist, sehr schwierig den Überblick zu behalten. Ich hab mich für Notfälle bereitgehalten, aber heute hat jeder Einzelne alles rein geworfen was er hatte. Das war heute eine richtig gute und kollektive Leistung von uns. Darauf bin ich stolz“, sagte Gentges, der nicht nur in den Auszeiten mit der Tafel Anweisungen gab, sondern auch ihm Gespann mit Linden tonangebend an der Seitenlinie war. Eine über sechs minütige Spielzeit bekam dagegen der Sportliche Leiter Stefan Nippes, der in der 41. Minute ins Krefelder Tor kam rein kam und so Norman Toth eine Verschnaufpause verschaffte. „Dafür bin ich ja da, wenn der Norman eine Pause braucht. Man ebenso zweite Liga zu spielen, das geht nicht. Aber es hat heute richtig Bock gemacht, wie wir fantastisch dagegen gehalten haben“, sagte Nippes, der mit einem Augenzwinkern noch hinzufügte, dass er raus gegangen, um seine 100 Prozentquote zu halten. Am Ende blieb festzuhalten, dass die HSG zwar verloren, dafür aber die Herzen der Fans gewonnen hatte.