Handball Mit Sieg in Hanau bleibt die HSG dran

Auch wenn die Heimniederlage gegen den TuS Ferndorf unnötig war und daher auch in dieser Woche noch sehr weh tat, gibt es im Lager der HSG Krefeld Niederrhein keinen Grund, Trübsal zu blasen. Denn nach wir vor besteht die Chance, einen der beiden Aufstiegsplätze zur 2. Liga zu erreichen. Dafür muss aber am Samstag ein Auswärtssieg her. Die Reise geht zur HSG Hanau, die in dieser Runde auf eigenem Parkett noch ungeschlagen ist und dabei vor allem mit dem Unentschieden gegen Top-Favorit Aue für eine Überraschung sorgte.