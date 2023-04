Handball HSG Krefeld bleibt im Aufstiegsrennen

In einem von einer nicht alltäglich geprägten Taktik, aber spannenden Auseinandersetzung, gewann die HSG Krefeld Niederrhein am Samstagabend in der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga das Heimspiel gegen den MTV Braunschweig mit 38:30 (18:16) und bleibt im Kampf um einen der beiden Aufstiegsplätze im Rennen. Vor 1127 Zuschauern nahmen die Eagles nach Problemen in der Anfangsphase das Heft eindrucksvoll in die Hand und feierten am Ende einen souveränen und verdienten Erfolg. Am Samstag geht die Reise zum Ost-Zweiten Eintracht Hildesheim.