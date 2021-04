Handball : HSG Krefeld Niederrhein bleibt auf Aufstiegskurs

Trainer Maik Pallach sah einen verdienten Sieg seiner Mannschaft. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga gewann der am Samstagabend sein Heimspiel in der Gruppe 2 gegen den VfL Pfullingen mit 34:30 (16:13) und machte damit einen großen Schritt Richtung Play-offs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Nach einer nicht überzeugenden Anfangsphase steigerte sich Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein im zweiten Heimspiel der Aufstiegsrunden-Gruppe 2 gegen den VfL Pfullingen besonders in der Abwehr und landete am Ende einen überzeugenden und verdienten 34:30 (16:13)-Erfolg. Damit ist die Mannschaft von Trainer Maik Pallach nach drei Spielen weiter ungeschlagen und auf dem besten Wege in die Play-off-Runde mit dem besten Teams der Gruppe 1. Insgesamt setzte sich in der Krefelder Glockenspitzhalle vor leeren Rängen die individuelle Qualität der HSG durch. Mann des Abends der Gastgeber war Maik Schneider, der nicht nur wegen seiner acht Treffer ein Aktivposten. Auch der junge Carlos Marquis ragte mit seinen acht Treffern und mit kreativen Aktionen vor dem gegnerischen Kreis herau.

Unter der Woche hatte HSG-Trainer Pallach vom Pfullinger Kreisläufer Alexander Schmid geschwärmt. Der sorgte dann auch Sekunden nach dem Anpfiff mit einem schönen Dreher für den ersten Treffer des Abends. Das sollte aber bis zur Halbzeit auch sein letzter gewesen sein. Aber auch ohne seine Abschlüsse kamen Pfullingen sehr gut in Fahrt und blieb zunächst in Führung. Die HSG tat sich sehr schwer, einen Rhythmus zu finden. Die „Eagles“ versuchten sich zu häufig mit Eins-gegen-Eins-Situationen zum Erfolg zu kommen. Erst nach einer Zeitstrafe gegen die Gäste konnte die HSG zum 7:7 ausgleichen. Aber Pfullingen agierte weiter effektiver und zog bis zur 18. Minute mit relativ leicht erzielten Treffern Toren auf 7:10 davon. Krefeld musste sich die Treffer weiter hart erkämpfen.

Mit zunehmender Spielzeit hatte sich die Abwehr der HSG besser auf das Angriffsspiel der Gäste eingestellt. Und nachdem Paul Skorupa nach Verletzungspause zum ersten Mal zu Einsatz kam und gleich mit seinem ersten Treffer den Ausgleich zum 11: 11 sorgte, lief es deutlich besser für die Hausherren. Sie gingen in der 26. Minute zum ersten Mal in Führung und bauten diese bis zur Pause auf drei Treffer aus.

Nach der Pause erwischten die Krefelder einen Start nach Maß. Maik Schneider sorgte mit zwei schnellen Treffern für einen Fünftore-Vorsprung. Danach entwickelte ein schnelles und spannendes Duell. Die Treffer fielen auf beiden Seiten wie am Fließband. Auf Krefelder Seite ragte Maik Schneider heraus, der bis zur 45. Minuten sechs seiner bis dahin acht Treffer in der zweiten Halbzeit erzielte. Durch zwei Fehlwürfe der HSG kam Pfullingen wieder bis auf zwei Treffer heran. Doch die „Eagles“ ließen sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und hatten vor allem den starken Kreisläufer Schmid unter Kontrolle, der nur noch einen Treffer erzielte. Trainer Maik Pallach schickte in der Schlussphase Jascha Schmidt für Oliver Krechel ins Tor, der mit drei Paraden die HSG mit fünf Treffern vorne hielt. Nach dem Treffer zur 31:25-Führung durch Carlos Marquis verlor der Gegner mehr und mehr den Glauben, etwas Zählbares mit auf die Heimreise nehmen zu können. So hatten die „Eagles“ relativ leichtes Spiel den zweiten Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen.