Handball : HSG bekommt robuste Härte zu spüren

Krefeld Im Testspiel gegen den Zweitligsten Wilhelmshavener HV unterlagen die Eagles zwar mit 29:34, dafür bewährte sich aber das ausgearbeitete Hygienekonzept in der Glockenspitzhalle bei einem Testspiel vor knapp 100 Zuschauern.

Auch wenn es am Samstag im Testspiel gegen den Wilhelmshavener HV für den Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein eine 29:34 (10:12)-Niederlage gab, so durften die Verantwortlichen der HSG am Ende kräftig aufatmen. Erstmals wurde während der Corona-Pandemie in der Glockenspitzhalle vor Zuschauern gespielt, das ausgearbeitete Hygienekonzept hat sich dabei sehr gut bewährt. Einen Tag später feierten die Eagles dann auch noch einen sportlichen Erfolg, denn bei der Saisoneröffnung des eine Klasse tiefer spielenden OSC Rheinhausen gewann das Team vom Trainer Felix Linden mit 34:25 (19:12).

150 Zuschauer hätten der Partie beiwohnen können, gekommen waren nur knapp 100 Interessierte. „Wir wissen um die aktuelle Situation, alle kennen die Krankheit und jeder weiß um sich selber, ob er ein Riskopatient ist oder nicht. Wir versuchen hier unser Bestes zu tun, um die Gesundheit für alle zu gewährleisten. Ich denke, das hat hier wunderbar geklappt“, sagte HSG-Geschäftsführer Andre Schicks, der auch von anwesenden Mitarbeitern des Ordnungsamtes bestätigt bekam, dass alle Maßnahmen reibungslos abgelaufen sind. Auf die Zuschauer angesprochen wies Schicks darauf hin, dass Handballfans generell sehr diszipliniert sind und kurz vor dem Spiel immer noch über die Onlineticketbuchung Karten gekauft werden können. „Der nächste Testlauf wird auf jeden Fall mit mehr Zuschauern und ist bei vollen Aufbau geplant, um zu wissen, ob wir an alles für die neue Saison gedacht haben“, wirft Schicks einen Blick in die Zukunft.

Die Spieler der HSG Krefeld bekamen im Spiel schon früh die robuste Härte der Gäste aus den Norden zu spüren. Nach drei Minuten hatte Lars Jagieniak schon ein zerrissenes Trikot, Oliver Milde knickte in der ersten Hälfte mit dem Fuß um, spielte aber nach kurze Behandlung ohne Probleme weiter. Auch wenn seine Mannschaft gut gegen den neuen Zweitligisten mitgehalten hat gab es für Linden so einige Dinge, die ihn etwas gestört haben. „Wir haben im Angriff und in der Abwehr einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, aber heute hat mich in der Abwehr gestört, dass wir einige Zweikämpfe zu einfach verloren haben. Auch im Umschaltspiel nach vorne hatten wie teilweise Überzahl, wo wir nichts draus gemacht haben“, sagt der Krefelder Übungsleiter, der lediglich auf den erkrankten Moritz Barwitzki verzichten musste. Immerhin gelang es der HSG auch einmal in Unterzahl ein 2:0 herauszuspielen. Von Wilhelmshavens Trainer Christian Köhrman gab es großes Lob: „Krefeld hat viele erfahrene Leute dazu bekommen, hat eine gute Mannschaft und gerade in der Offensive viele Möglichkeiten im Rückraum.“