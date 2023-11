Drittes Auswärtsspiel in Folge Panther machen Jagd auf die Eagles

Auch jetzt kränkeln einige Spieler, darunter Rückraumstratege Lukas Hüller. Aber Trainer Mark Schmetz geht davon aus, dass am Samstag bis auf Tim Claasen alle an Bord sind. Loic Kaysen hatte der Coach eigentlich nicht auf dem Zettel stehen. Denn der luxemburgische Nationalspieler sollte eigentlich am 1. und 5. 11. für sein Land zwei WM-Qualispiele in Israel bestreiten. Aufgrund der aktuellen Situation in Israel sind die Spiele verschoben worden, weshalb der Rückraumlinke am Samstag zur Verfügung steht.