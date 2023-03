Finale in der Weststaffel Die HSG beendet die Gruppenphase mit einer Pflichtaufgabe

Am Wochenende wird die Frage beantwortet, auf wen die Eagles in der Aufstiegsrunde treffen und mit welchem Modus die beide Aufstiegsplätze ausgespielt werden. Alles hängt von den letzten Spielen in der Oststaffel ab. Bleibt die Reserve des Bundesligisten Erlangen Tabellenzweiter, darf sie nicht teilnehmen. Dann bleiben nach dem Verzicht von Fürstenfeldbruck acht Teams übrig, die in zwei Vierergruppen mit Hin-und Rückspiel aufgeteilt werden. Schafft Hildesheim im Osten noch den Sprung auf Platz zwei, wären neun Teams qualifiziert, die dann alle in einer Gruppe antreten würden. Jedes Team hätte dann vier Heim-und vier Auswärtsspiele.