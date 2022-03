3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld baut gegen Hanau auf ein volles Haus

Rückraumspieler Matija Mircic (Nr. 97) überzeugte beim Auftaktspiel in Pfullingen in der Abwehr und im Angriff. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Handball-Drittligist rechnet am Sonntag (17 Uhr) im ersten Heimspiel der Aufstiegsrunde mit einer vierstelligen Zuschauerzahl. Der Gegner musste im ersten Spiel wegen Corona sieben Ausfälle verkraften.

Höhepunkte im Krefelder Sport sind selten geworden. Daher ist besonders bei den hiesigen Handball-Fans die Freude groß, dass Drittligist HSG Krefeld Niederrhein in der Aufstiegsrunde zur 2. Liga drei oder vielleicht sogar vier Leckerbissen in der Glockenspitzhalle anbietet. Der erste steigt am Sonntag ab 17 Uhr in der Glockenspitzhalle mit dem ersten Heimspiel gegen die HSG Hanau. Nach der Auftaktniederlage beim VfL Pfullingen kommt zu der Vorfreude der Fans auch die Hoffnung auf einen Sieg. Denn nur dann wahren die Eagles ihre Chance auf die ersten beiden Plätze in der Gruppe Süd.

Die HSG Hanau startete mit einer Heimniederlage gegen den Top-Favoriten Konstanz in die Aufstiegsrunde. Das war zu erwarten, weil die Hessen im Vorfeld des Spiels vom Corona-Virus erwischt wurden und auf sieben Stammspieler verzichten mussten. Die werden nach Lage der Dinge am Sonntag wieder dabei sein.

info Eintrittskarten für Vereine zum Sonderpreis Für das Heimspiel gegen Hanau bietet die HSG Vereinen (nicht nur Sport) Eintrittskarten zum Sonderpreis von je 5 Euro an. Ferner bieten die Eagles für alle drei Heimspiele ein VIP-Paket (499 Euro) für zwei Tickets an. Käufer erhalten einen Sitzplatz in der höchsten Preiskategorie und Zugang zum VIP-Bereich (inkl. Catering) sowie Werbeeinblendungen auf der großen LED-Wand. Buchbar sind beide Angebote unter f.herzog@hsg-krefeld.de.

Für die Eagles galt es am Dienstag vor dem ersten Training in dieser Woche, die Niederlage in Pfullingen aufzuarbeiten. „Ich bin persönlich stolz auf die Mannschaft. Alle waren bereit, die Emotionen, die Pfullingen ausmacht, mitzugehen. Wir haben zu viele hundertprozentige Torchancen liegen gelassen, besonders am Kreis. Wenn wir die Hälfte genutzt hätten, wären für uns 39 Treffer drin gewesen. Das ist schade, aber zeigt auch, dass wir Entwicklungspotenzial haben. Es wäre viel schlimmer, wenn wir ein perfektes Spiel gemacht und verloren hätten. So wissen wir, an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen“, sagte Trainer Maik Pallach am Mittwoch vor dem Training bei einem Pressegespräch.

Zufrieden war der Coach mit der Abwehr: „Wir haben herausragend verteidigt. Den mit Abstand besten und torgefährlichsten Kreisläufer des VfL haben wir nahezu ausgeschaltet.“ Dazu trug auch Matija Mircic bei, dem sein Trainer eine herausragende Leistung bescheinigte. Nur am gegnerischen Kreis fordert Pallach von seinem erst 21-jährigen Rückraumspieler mehr Selbstvertrauen: „Er muss seine Torgefahr, die er im Training ausstrahlt, mehr ins Spiel einbringen und selber den Abschluss suchen.“

Dass die HSG Hanau am Sonntag nicht als Laufkundschaft zum Glockenspitz kommt, bewies das Team in der Vorrunden-Staffel E, wo man sich sehr früh für die Aufstiegsrunde qualifizierte. „Erst danach hat die Mannschaft durch drei Niederlagen Platz eins noch verspielt“, sagt Pallach. Hanau sei vom Kader her im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert: „Das ist eine sehr starke Mannschaft mit einem großen und robusten Innenblock. Die Stärke ist ihre 6/0-Abwehr. Sie haben keine herausragenden Einzelspieler und leben von dem Zusammenhalt im Team.“

Was Pallach schon nach der Niederlage in Pfullingen betonte, ist in dieser Saisonphase die Unterstützung von den Tribünen: „Jedes Spiel ist ein Endspiel. Da muss der Heimvorteil auch ein Vorteil sein. Das hat man in Pfullingen schon gemerkt, wie sehr die Zuschauer auch Druck auf die Schiedsrichterentscheidungen ausgeübt haben. Ich hoffe, dass so viele Zuschauer wie möglich in die Glockenspitzhalle kommen.“