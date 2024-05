Schmerzlicher Verlust für den Handball-Drittligisten Bastian Roscheck verlässt die HSG Krefeld

Roscheck selbst schaut positiv auf die vergangenen Monate am Niederrhein: „Hätte mir jemand vor 25 Jahren mal gesagt, dass ich so viele Jahre Bundesliga spielen und meine Karriere am Ende wieder hier in meiner Heimat beenden darf, hätte ich das alles niemals für möglich gehalten. Trotzdem merkt man körperlich und seelisch, wenn es Zeit ist, sich neuen Aufgaben zu stellen. Dieser Moment ist für mich jetzt da und so schmerzhaft er ist, so sehr freue ich mich auf das, was kommt. Das vergangene halbe Jahr war für mich ein schöner Abschluss mit einem Verein und Menschen, wo ich mich von Tag eins an sehr wohl gefühlt habe. Dafür bin ich allen unglaublich dankbar. Hier in Krefeld kann eine Menge entstehen, davon bin ich immer noch überzeugt und dafür werde ich bis zum letzten Tag alles geben.“