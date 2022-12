3. Handball-Liga Bartmann führt HSG in Ahlen zum Sieg

Als Kaysen in der 42. Minute den Treffer zum 18:18 erzielte und Noll per Siebenmeter die Eagles mit 19:18 zum ersten Mal nach der Pause in Führung brachte, glaubten die angereisten HSG-Fans wieder an einen Sieg ihres Teams. Der bahnte sich dann auch binnen fünf Minuten an, als die Ahlener völlig von der Rolle waren und mit fünf Treffern in Rückstand gerieten. Diesen Vorsprung ließen sich die Eagles nicht mehr nehmen und hatten auch in der Schlussphase mit der offenen Deckung des Gegners kein Problem.