Die Planungen laufen auf Hochtouren Rechtsaußen Lucas Schneider verstärkt die HSG Krefeld

Dagegen laufen beim Sportlichen Leiter Stefan Meler die Planungen für die neue Saison. Am Mittwoch gab er mit Lucas Schneider die erste Neuverpflichtung bekannt. Der 28-jährige Rechtsaußen begann seine Laufbahn beim TuS Ferndorf, wo er bis 2013 aktiv war und als Eigengewächs alle Stationen durchlief. In den folgenden zwei Jahren trug der 1,90 Meter große Torschütze das Trikot der GWD Minden II, bevor er 2015 wieder nach Ferndorf zurückkehrte, wo er wertvolle Zweitligaerfahrung sammeln konnte. 2022 verließ der Linkshänder das Kreuztal und stand seitdem für den HV Volendam in der Eredivisie, der höchsten niederländischen Spielklasse, auf der Platte. In dieser Saison belegte das Team in der belgisch-niederländischen „BENE-League“ den fünften Platz und verpasste damit die Finalrunde der besten vier Klubs.