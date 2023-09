3. Handball-Liga Auftakt nach Maß für die HSG Krefeld

Zum Beginn der zweiten Halbzeit lief es dann wie auf Schienen für die HSG, die blitzschnell den Rückstand wettmachten. Dabei begann die starke Vorstellung von Robert Krass, der die ersten beiden seiner am Ende insgesamt acht Treffer erzielte. Der neue Kreisläufer Ruben Sousa sorgte dann mit zwei Treffern dafür, dass die HSG in der 34. Minute zum ersten Mal in Führung ging (19:18). Zwischen Minute 38 und 45 zogen die Gäste dann mit einem 6:0-Lauf davon, was schon eine Art Vorentscheidung war. Dazu trug Sven Bartmann wieder mit starken Paraden bei. „Ich habe schon kurz vor der Pause gespürt, dass die Homburger platt waren. Die zweite Halbzeit fing für uns ja sehr stark an. Die Abwehr stand da auch sehr gut. Die Situationen Sechs gegen Sieben haben wir sehr gut gelöst. Wir sind dann weggezogen. Homburg kam noch einmal heran, aber weil das sehr viel Kraft kostete, konnten wir wieder wegziehen und das Spiel locker nach Hause bringen“, sagte Schmetz. Dabei erhöhte Krass sein Trefferkonto locker auf acht.