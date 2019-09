American Football : Holloway-Show bei Meisterparty der Krefeld Ravens

Krefeld Mit vier Touchdowns ragte der Runningback vor 1.200 Zuschauern aus einem wie aus einem Guss spielenden bereits feststehenden Meisterteam heraus.

Rund 1.200 Zuschauer an der Bezirkssportanlage am Sprödentalplatz, Sonnenscheim bei bestem Spätsommerwetter, zwei Meisterschaften binnen weniger Stunden und eine Show, die ihres Gleichen sucht: Die große Meistersause der Krefeld Ravens ist mehr als geglückt. Die Verantwortlichen des Football-Sechstligisten denken seit je her groß. Das zeigte sich nie so sehr, wie am Samstag, als 15 Partner mit verschiedenen Showelementen und Familienangeboten für Unterhaltung sorgten, die zukünftige Heimat der Ravens in eine große Partymeile verwandelt wurde und die Teams von U-19 und Seniors ihre Gegner ohne Gegenpunkt vom Platz fegten. Sogar ein „Flyover“ mit drei Cessna-Flugzeugen war geplant, wurde dann aber von der Stadt doch nicht genehmigt, wie Spieltagmanager Christoph Wittfeld im vereinseigenen Internet-Stream verriet.