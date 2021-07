Vor dem Saisonstart : Hockeyliga-Cup in Krefeld als Standortbestimmung

Krefeld Der Crefelder HTC ist aus Beletage des deutschen Hockey abgestiegen, doch Krefeld ist nicht von der Landkarte verschwunden. Ende August ist die Seidenstadt Austragungsort des neuen Hockeyliga-Cup.

Am 28./29. August wird in Krefeld der neue ins Leben gerufene Hockeyliga-Cup zum ersten Mal ausgetragen. Das hochkarätige Vorbereitungsturnier der Hockeyliga findet auf der Anlage des Crefelder HTC und dem Kunstrasen des CSV Marathons an der Horkesgath statt. An dem Finalturnier nehmen insgesamt 16 Teams teil, je acht bei den Damen und Herren, die sich zuvor in der Qualifikation durchgesetzt haben. Neben den bereits gesetzten Teilnehmern des diesjährigen Final Four Turniers werden zuvor Qualifikationsrunden mit je sechs Teams gespielt. In der Vorrunde am 20. August spielt jeder gegen jeden. Die beiden Gruppenbesten lösen das Ticket für das Viertelfinale um den Hockeyliga-Pokal.