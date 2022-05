Hockey : CHTC besiegt THK Rissen und Klipper Hamburg

Krefeld Auch am elften Spieltag der 2. Feldhockey-Bundesliga setzen die Krefelder ihre hervorragende Saison mit einem 6:0 gegen THK Rissen und einem 5:2 gegen Klipper Hamburg fort und steuern weiter zielstrebig dem Ziel direkter Wiederaufstieg entgegen.

Am Samstag durften sich die Zuschauer auf der Gerd-Wellen Anlage kurz vor dem ersten Pausenpfiff über den zehnten Saisontreffer von Timo Kossol freuen, der wieder einmal eine Strafecke gut platziert zum 1:0 (14.) versenkte. Im zweiten Viertel sorgte ein sehenswert aufspielender Nicolas Acosta, der die Strapazen der ProLeague Spiele gut weggesteckt hat, für den zweiten Treffer und ließ keinen Zweifel am weiteren Spielverlauf aufkommen. Spätentens nach dem Doppelschlag von Neal Glassey und Max van Laak, der ebenfalls per Strafecke erfolgreich war, konnten die Krefelder mit einem beruhigenden Gefühl in die Halbzeitpause gehen. Im dritten Viertel bewies Nicolas Acosta einmal mehr, warum Coach Ronan Gormley ihn als einen der überzeugendsten Spieler der Vorbereitung bezeichnete und schraubte das Ergebnis auf 5:0 (45.) in die Höhe. Fünf Minuten vor dem Ende rundete Luis Holste dieses auf ein auch in der Höhe verdientes 6:0 ab.