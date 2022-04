Zwei Siege der CHTC-Herren : Timo Kossol und Mats Hedemann glänzen

Den Ball im Blick und mit dem Kopf voran in Richtung Tor: Mats Hedemann. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Hockey-Zweitligist macht genau da weiter, wo er aufgehört hatte. Der Crefelder HTC gewinnt in Köln beim SC Marienburg und anschließend auch in Großflottbek. Die Rückkehr in die Bundesliga wird zielstrebig verfolgt.

Die Hockeyherren des Crefelder HTC setzen in der Rückrunde ihre Siegesserie fort und bauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze durch zwei Siege aus. Sie gewinnen beim Marienburger SC mit 3:1 (2:1) und beim Mitfavorit Großflottbek deutlich mit 5:1 (2:0). Dabei präsentieren sich in Timo Kossol und Mats Hedemann zwei Youngster besonders gut in Form.

Gegen Marienburg bestätigte Timo Kossol seine guten Leistungen der Vorbereitung durch eine verwandelte Strafecke zum 1:0, doch die Kölner glichen schnell durch Leopold von Nathusius aus. Doch nur eine Minute später sorgte Jonathan Ehling für die erneute Führung der Gäste. Krefeld blieb überlegen, konnte aber seine individuelle Klasse nicht durchgehend auf den Platz bringen und versäumte es zunächst, die Überlegenheit in weitere Treffer ummünzen. Erst rund acht Minuten vor dem Spielende sorgte Youngster Mats Hedemann für den dritten Krefelder Treffer und so für den elften Saisonsieg.

In einer fast perfekten Hinrunde hatten die Seidenstädter lediglich beim Remis gegen Großflottbek Punkte abgeben müssen. Ein Ereignis, was sich aus Sicht der Krefelder nicht wiederholen sollte. Dementsprechend konzentriert gingen sie in die Partie und steigerten sich gegenüber dem Vortag deutlich. Das Team von Ronan Gormley setzte den Matchplan früh um. Wieder einmal waren es der 19-jährige Mats Hedemann und Defensivmann Phillip Jansen, die die Hanseaten durch frühe Treffer unter Druck setzten.

Als Daniel Petras für die Hamburger verkürzte, stellte der Stuttgarter Neuzugang Anton Boomes nur zwei Minuten später per Strafecke den alten Abstand wieder her. Timo Kossol mit seiner zweiten verwandelten Strafecke und Lucas Bachmann scharubten das Ergebnis auf 5:1 hoch.